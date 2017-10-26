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Происшествия
На Урале проверят участкового, допросившего покойника
Происшествия
На Урале проверят участкового, допросившего покойника
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    На Урале проверят участкового, допросившего покойника

    11:05  26 Октября 2017
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    На Урале проверят участкового, допросившего покойника

    Екатеринбург, 26 октября. Уральский участковый отказал в возбуждении уголовного дела на основании показаний, данных покойницей. Надзорный орган признал решение участкового правильным.

    Жильцы одного из домов в селе Большебрусянском Свердловской области написали заявление на свою управляющую компанию ООО «Косулинская управляющая организация», обвиняя ее в незаконной деятельности и обмане населения. Участковый, которому было поручено провести проверку, в возбуждении уголовного дела отказал, пишет Ura.ru.

    Основаниями для этого стали свидетельства жильцов, якобы собранные сотрудником. В числе тех, кто дал показания, значилось имя Татьяны Лизуновой. Как выяснилось впоследствии, женщина умерла около двух лет назад и не могла общаться с полицейским.

    Участковый оправдал себя тем, что, как он сообщил, внес Лизунову в постановление со слов других свидетелей. В его отношении начали проверку. Тем не менее, решение об отказе в возбуждении дела пересматривать не стали и признали его законным.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #уголовное дело #покойник #показания
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