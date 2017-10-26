«Крестовый поход» украинских униатов на православных. Колонка Владимира Лактюшина

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22 октября греко-католики (униаты) захватили храм Благовещения Девы Марии в Коломые (Ивано-Франковская область). До этого связанная унией с Ватиканом Украинская греко-католическая церковь (УГКЦ) сидела смирно, потихоньку открывал на зарубежные деньги (на 10 храмов Всемирный конгресс украинцев ассигновал порядка одного миллиона долларов) свои храмы в традиционно православных Луганской и Донецкой областях. И неожиданно пошла ва-банк, используя для захватов грубую силу националистов.

«Зачищаться будут все. Даже раскольники из УПЦ КП и УАПЦ, которых, по идее, трогать не за что. Поскольку их ничего не связывает с Москвой и они патриотически «правильные». При этом призыв к православным добровольно отдать свои храмы похож на открытое запугивание и шантаж. Это было уже опробовано в Коломые, где священники УГКЦ избивали верующих УПЦ, угрожали им перерезать горло и автоматом Калашникова», — отмечает эксперт Александра Ермоленко на сайте From-UA.com.

Действительно, именно на эти мысли наводит произошедшее в Коломые. «Мы сделали это в Коломые и сделаем на территории Галичины и Закарпатья», — написал 22 октября в Facebook военный униатский капеллан Михаил Дзюба. До этого 4 июня и 17 октября этого года именно он во главе боевиков окормляемой им организации «Черная сотня» пытался разными способами овладеть храмом Благовещения в Коломые.

20 октября униатский священник Михаил Дзанджаба опубликовал на своем сайте «Список невозвращенных храмов УКГЦ в пределах современной Тернопольско-Зборовской архиепархии», насчитывающий 110 храмов. Все они сейчас принадлежат неканоническим Киевскому патриархату (УПЦ КП) или Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Что характерно, официальное руководство Коломыйской-Черновицкой епархии УГКЦ де-факто поддержало действия радикалов, заявив, что «не имеет морального права отказаться от храма» в Коломые, а рейдерский захват назвав «недоразумением».

Теперь и Киевский патриархат, все прошедшие годы пользовавшийся услугами боевиков-националистов для захвата храмов, «пойдет на удобрение» униатским структурам.

«Сформировать поместную Церковь на базе раскольнической группировки невозможно. У греко-католиков непростые отношения с Ватиканом, по численности они уступают даже УПЦ КП. Но УГКЦ более исторически укорененная и развитая во всех отношениях структура, чем УПЦ КП. В том числе и в плане идеологии», — отметил 20 сентября газете «НГ-Религии» ведущий научный сотрудник Института русского зарубежья Эдуард Попов.

Важный момент — именно униаты занимались на Западной Украине идеологическим окормлением «Тризуба имени Степана Бандеры»1 (организация запрещена на территории России) и созданного на его основе «Правого сектора»1 (запрещенная в РФ организация). Капелланскую службу в батальонах последнего возглавил униатский священник Николай Мединский, принявший самое активное участие в событиях 22 октября в Коломые. Так что силовой ресурс униатов также превосходит возможности раскольников, которым в Тернопольской и Ровенской областях обеспечивали захваты православных храмов те же «правосеки», ходившие в греко-католические церкви.

1 Организация запрещена на территории РФ.