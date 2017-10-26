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Одноглазого «монстра» с восемью ногами без рта обнаружили в Арктике
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    Одноглазого «монстра» с восемью ногами без рта обнаружили в Арктике

    11:45  26 Октября 2017
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    Одноглазого «монстра» с восемью ногами без рта обнаружили в Арктике

    Москва, 26 октября. Неизвестный ранее вид членистоногих, относящихся к роду Monstrillopsis, обнаружен канадскими учеными в водах острова Виктория. На сайте National Geographic сообщается, что существо имеет восемь ног и один глаз, достигает в длину двух миллиметров и относится к планктону.

    Согласно приведенным данным, членистоногое было обнаружено на глубине 63 метров в 2014 году. По словам исследователей, существо не имеет рта, при этом у него есть два усика. 

    Авторы открытия нарекли членистоногое Monstrillopsis planifrons, что на латыни означает «плоскоголовый монстр». 

    По мнению исследователя Аурели Делафорга, такая находка служит доказательством того, что в Арктике существует множество неизвестных науке видов, передает издание «Утро.Ру».

    Напомним, ранее ученые астрофизики пришли к выводу, что в будущем жители Земли лишатся возможности наблюдать солнечные затмения

    Автор: Тимур Румянцев
    #арктика
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