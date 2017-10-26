Одноглазого «монстра» с восемью ногами без рта обнаружили в Арктике

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Москва, 26 октября. Неизвестный ранее вид членистоногих, относящихся к роду Monstrillopsis, обнаружен канадскими учеными в водах острова Виктория. На сайте National Geographic сообщается, что существо имеет восемь ног и один глаз, достигает в длину двух миллиметров и относится к планктону.

Согласно приведенным данным, членистоногое было обнаружено на глубине 63 метров в 2014 году. По словам исследователей, существо не имеет рта, при этом у него есть два усика.

Авторы открытия нарекли членистоногое Monstrillopsis planifrons, что на латыни означает «плоскоголовый монстр».

По мнению исследователя Аурели Делафорга, такая находка служит доказательством того, что в Арктике существует множество неизвестных науке видов, передает издание «Утро.Ру».

'Alien' Looking 'Monster' Plankton Discovered Under Arctic Sea Ice https://t.co/IVBMYNrMxI pic.twitter.com/I458I7oHcA — BendedReality (@bendedreality) October 25, 2017

Напомним, ранее ученые астрофизики пришли к выводу, что в будущем жители Земли лишатся возможности наблюдать солнечные затмения.