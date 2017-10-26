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Украина
Число жертв страшного ДТП в Харькове увеличилось до шести
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    Число жертв страшного ДТП в Харькове увеличилось до шести

    11:05  26 Октября 2017
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    Число жертв страшного ДТП в Харькове увеличилось до шести

    Харьков, 26 октября. Число жертв страшного дорожно-транспортного происшествия в Харькове выросло до шести, в медицинском учреждении скончалась еще одна пострадавшая. Об этом в четверг сообщила преcс-служба Харьковского городского совета. 

    «Сегодня, 26 октября, умерла пострадавшая в ДТП на улице Сумской 20-летняя Диана Б.», — следует из сообщения пресс-службы.

    Напомним, 18 октября кроссовер Lexus протаранил толпу людей в Харькове. ДТП произошло в результате столкновения двух транспортных средств, после чего Lexus отбросило на группу людей, которые находились на обочине.

    Число жертв страшного ДТП в Харькове увеличилось до шести

    Советник главы украинского МВД Антон Геращенко сообщал, что Lexus участвовал в гонке по ночному городу. Виновницу страшного ДТП, которой оказалась 20-летняя Елена Зайцева, суд лишил водительского удостоверения и арестовал до 16 декабря 2017 года без права внесения залога. 

    Как сообщала Газета.Ru, в смертельном ДТП в Харькове участвовал сотрудник СБУ. 

    Автор: Дана Балан
    #украина #дтп #харьков
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