Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

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Москва, 26 октября. Telegram обжаловал штраф за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщил журналистам адвокат Павел Чиков.

По его словам, наложенный на мессенджер штраф 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений был обжалован юристами, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

16 октября основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о планах выбрать команду юристов для обжалования решения суда о штрафе. Дуров на своей странице «ВКонтакте» также написал, что ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой».

Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предупредил, что, если сервис Telegram не будет соблюдать закон, то его могут заблокировать на территории России.