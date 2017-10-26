Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Новости Сирии
Армия Сирии при поддержке ВКС РФ освободила город Каретта в провинции Хомс — Захарова
Общество
Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

    11:23  26 Октября 2017
    44

    Telegram обжаловал штраф за отказ сотрудничать с ФСБ

    Москва, 26 октября. Telegram обжаловал штраф за отказ передать ФСБ ключи шифрования. Об этом сообщил журналистам адвокат Павел Чиков.

    По его словам, наложенный на мессенджер штраф 800 тысяч рублей за отказ предоставить ФСБ информацию для декодирования сообщений был обжалован юристами, передает РИА Новости.

    Ранее пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявлял, что речи о блокировке мессенджера Telegram в России пока не идет.

    16 октября основатель мессенджера Павел Дуров сообщил о планах выбрать команду юристов для обжалования решения суда о штрафе. Дуров на своей странице «ВКонтакте» также написал, что ФСБ составила на месседжер Telegram протокол о нарушении «закона Яровой».

    Ранее глава Минкомсвязи РФ Николай Никифоров предупредил, что, если сервис Telegram не будет соблюдать закон, то его могут заблокировать на территории России.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #telegram
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Мэр Самары ушел в отставку

        Мэр Самары ушел в отставку

        12:10   26 Октября 2017
        40
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        4308
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        219
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        3782