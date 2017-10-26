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Весь мир
Ракка станет началом децентрализованной Сирии — SDF
Весь мир
Ракка станет началом децентрализованной Сирии — SDF
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    Ракка станет началом децентрализованной Сирии — SDF

    10:56  26 Октября 2017
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    Ракка станет началом децентрализованной Сирии — SDF

    Ракка, 26 октября. Командование проамериканского альянса «Сирийские демократические силы» заявило, что Ракка станет началом проекта «децентрализованной Сирии».

    После освобождения населенного пункта Ракка от боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России) руководство проамериканского альянса сообщило, что власть в городе будет передана гражданскому совету из местного населения. Приблизительный состав совета, созданного в апреле текущего года, был определен на конференции в Айн-Иссе представителями местных племен и общественниками.

    Курдское ополчение подчеркнуло, что Ракка является частью проекта по созданию «децентрализованной Сирии», который осуществляется при поддержке США на территориях, подконтрольных курдам.

    Ракка станет началом децентрализованной Сирии — SDF

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #курды #ракка
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