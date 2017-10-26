Три человека погибли при столкновении поезда и БТР в Финляндии

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Хельсинки, 26 октября. Три человека стали жертвами столкновения пассажирского поезда, который следовал из финского города Карья в Ханко, с БТР. Инцидент произошел в Раасепори, сообщили в Минобороны Финляндии.

Шесть пострадавших при столкновении поезда и БТР были срочно госпитализированы в близлежащую больницу в Раасепори. Медики оценивают состояние четырех получивших травмы как тяжелое, их направили в Хельсинки. По данным оборонного ведомства Финляндии, жертвами инцидента стали три человека, пишет RT.

По словам дежурного Центра железнодорожного движения Реймы Ройско, в столкновении погибли четыре человека. Движение на участке Карья и Ханко приостановлено для ликвидации последствий аварии, сообщает финский телеканал Yle.