 В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека

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Вашингтон, 26 октября. Исследователи NASA предполагают, что пребывание в космосе способно само по себе сильно менять генетический код человека. Ученые намерены проверить, насколько серьезное действие способна оказать на ДНК человека космическая среда, используя двух образцы, полученные от двух астронавтов-близнецов, Скотта Келли, который много раз бывал в космосе, и его брата Марка Келли, которому не так повезло в космической карьере.

Как оказалось, гены Скотта Келли изменились в космосе в результате метилирования. Оказывается, генетический код человека работает в космосе иначе, чем на Земле, и ученые хотят понять, в чем суть этих изменений, сообщает «Ньюинформ».