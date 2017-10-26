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В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека
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    В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека

    11:54  26 Октября 2017
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    В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека

    Вашингтон, 26 октября. Исследователи NASA предполагают, что пребывание в космосе способно само по себе сильно менять генетический код человека. Ученые намерены проверить, насколько серьезное действие способна оказать на ДНК человека космическая среда, используя двух образцы, полученные от двух астронавтов-близнецов, Скотта Келли, который много раз бывал в космосе, и его брата Марка Келли, которому не так повезло в космической карьере.

    В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека

    Как оказалось, гены Скотта Келли изменились в космосе в результате метилирования. Оказывается, генетический код человека работает в космосе иначе, чем на Земле, и ученые хотят понять, в чем суть этих изменений, сообщает «Ньюинформ».

    «Одно из наиболее захватывающих наблюдений, которые мы провели изучая человеческие гены, это то как они ведут себя в космосе. Их реакция подобна взрыву фейерверка, — заявил глава исследовательского проекта Крис Мейсон. — Она включается немедленно, как только человек покидает земную атмосферу».

     В NASA рассказали о «взрывном» влиянии космоса на генетический код человека

    Автор: Валентин Меликов
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