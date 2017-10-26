Forbes назвал топ-3 крупнейших частных медицинских клиник в России

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Москва, 26 октября. Бизнес-издание Forbes составило список крупнейших частных клиник в России.

По данным журнала, первую строчку в рейтинге занял «Европейский медицинский центр», который заработал за минувший год 9,6 млрд рублей. Отмечается, что в России работает всего пять медицинских учреждений данной компании.

На второй строчке оказалась клиника «Мать и дитя», которая смогла заработать 9,5 млрд рублей. В России работают 33 клиники указанной фирмы, передает телеканал «360».

Топ-3 закрывает клиника «Медси», которая заработала за прошлый год 9,4 млрд рублей. На территории страны работает 30 медицинских учреждений сети.

По словам авторов рейтинга, в список также должны были попасть клиники «Инвитро», «Хеликс» и «Гемотест», однако в рейтинг они не попали, так как у них узкая специализация.

Согласно информации Forbes, доля частных медицинских услуг в России в прошлом году выросла на 8% и составила 400 миллиардов рублей.