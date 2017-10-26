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Десятки истребителей ВКС РФ поднялись в небо над Полярным Уралом
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    Десятки истребителей ВКС РФ поднялись в небо над Полярным Уралом

    10:57  26 Октября 2017
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    Десятки истребителей ВКС РФ поднялись в небо над Полярным Уралом

    Воркута, 26 октября. Более сорока истребителей-перехватчиков дальнего радиуса действия МиГ-31БМ приняли участие в масштабных учениях, проходивших на Полярном Урале. Радиус действия перехватчиков удалось увеличить благодаря самолетам-заправщикам Ил-78.

    «В воздушных маневрах приняли участие экипажи двух авиаполков Центрального военного округа, дислоцированных в Пермском и Красноярском краях — всего около 250 человек летного и технического состава, а также более 40 самолетов», — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа ВС РФ.

    Как отмечает Ura.ru, дозаправка истребителей отрабатывалась на высотах от 4 до 8 км. Пилоты приближались к самолеты-заправщику на расстояние в 10–15 метров, осуществляли контакт конусом подачи топлива и выдерживали требуемую дистанцию до завершения дозаправки.

    Десятки истребителей ВКС РФ поднялись в небо над Полярным Уралом

    Модификация МиГ-31БМ отличается бортовым радиолокационным комплексом, который способен обнаружить до 24 воздушных целей и одновременно выпустить по восьми из них ракеты «воздух-воздух». Всем модернизированным истребителям продлили срок службы еще как минимум на 15 лет.

    Десятки истребителей ВКС РФ поднялись в небо над Полярным Уралом

     

    Автор: Валентин Меликов
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