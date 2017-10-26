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Профессия оператора дронов может появиться в России
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    Профессия оператора дронов может появиться в России

    10:47  26 Октября 2017  /обновлено: 10:48  26 Октября 2017
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    Профессия оператора дронов может появиться в России

    Москва, 26 октября. В России может появиться профессия оператора беспилотных летающих устройств, соответствующий профстандарт рассматривают профильные ведомства — Минтранс и Минпромторг России.

    «Аэронет» — Ассоциация пользователей и разработчиков беспилотников разработала стандарт новой профессии, который могут утвердить в начале 2018 года. Документ содержит дорожную карту по изменению отраслевого законодательства.

    Если власти поддержат проект, то в России появится профессия — специалист по управлению дронами и их обслуживанию. Россияне могут получить соответствующий сертификат компетентности по вождению БПЛА, для этого необходимо пройти обучение в спеццентре Росавиации, пишет RT

    Профессия оператора дронов может появиться в России

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #дрон
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