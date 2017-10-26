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Ракка: курды создали 10 блокпостов и приступили к разминированию города
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    Ракка: курды создали 10 блокпостов и приступили к разминированию города

    10:37  26 Октября 2017
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    Ракка: курды создали 10 блокпостов и приступили к разминированию города

    Ракка, 26 октября. Курдские «Сирийские демократические силы» препятствуют возвращению в Ракку бежавших жителей.

    Командование вооруженного альянса «Сирийские демократические силы» (SDF) пытается не допустить стихийного возвращения в Ракку местных жителей. Представитель альянса Шорш ар-Раккауи пояснил, что в населенном пункте остается множество мин и «закладок» боевиков террористической группировки «Исламское государство1» (запрещена в России ), которые представляют серьезную опасность для жизни беженцев.

    Командир альянса подчеркнул, что процесс разминирования только начался и горожане смогут возвращаться в свои дома поэтапно. Около 80 тысяч беженцев располагаются в лагере Айн-Исса в 50 километрах к северу от Ракки.

    Ракка: курды создали 10 блокпостов и приступили к разминированию города

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #беженцы #сирия #курды #ракка
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