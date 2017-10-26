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Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «гений» Штайнмайер
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    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «гений» Штайнмайер

    11:03  26 Октября 2017
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    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Федеральное агентство новостей — о самом главном, что беспокоит Рунет утром 26 октября.

    Ребрендинг Собчак

    Телеведущая Ксения Собчак, недавно заявившая о намерении участвовать в президентских выборах 2018 года, продолжает давать пользователям российского сегмента соцсетей обильные поводы для комментариев. Может быть, даже слишком обильные.

    «Собчак со своей предвыборной программой», — шутит один из пользователей Twitter.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Кто-то пытается иронизировать более тонко. К примеру, некоторое время назад в Сети стали появляться сообщения о том, что рок-музыкант, лидер группы «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук может стать следующим президентом Украины. И вот в Twitter решили уцепиться за напрашивающуюся аналогию.

    «На Украине Вакарчук, а в России Собчак — Чук и Чак», — пишет она.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Некоторые, впрочем, считают, что Собчак в Интернете стало слишком много.

    «Игнорировать Собчак это лучший способ борьбы с ней. Поверьте мне как человеку, который боролся с троллями в Интернете», — отмечает один из таких скептиков.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Уставшие от Собчак пользователи уже начали ковыряться в настройках своих страниц и мини-блогов, чтобы избавить себя от новостей о новоявленном кандидате в президенты.

    «А есть какой-то фильтр в Twitter, чтобы не видеть, например, слова «Собчак»? Тошнит уже, чесслово», — жалуется один из тех, кто все еще не знает, как ему это сделать.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    «Спасибо Собчак и компании. Помогает освободить ленту», — радуется тот, кто уже во всем разобрался.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Вчера в Сети промелькнуло шуточное сообщение о том, что Собчак якобы собирается сменить фамилию и стать Ксенией Противвсех. В принципе, логика понятна. Один из наиболее иконических лозунгов предвыборной кампании Собчак звучит как: «Я — кандидат против всех». Отсюда не трудно перейти к шутке, что «Против всех» — это ее фамилия.

    Общественный консенсус клонится к тому, что даже если бы Собчак сменила фамилию, то ничего от этого не изменилось бы.

    «Смена фамилии Собчак — это типа как ребрендинг милиции?» — резюмирует один из пользователей Twitter.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    «Чертяка» Штайнмайер

    Визит Франка-Вальтера Штайнмайера в Москву также не остался незамеченным Рунетом. Долгое время Штайнмайер был главой МИД Германии, теперь он ее федеративный президент. Именно в таком качестве он возложил цветы к мемориалу Неизвестному солдату и встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и экс-президентом СССР Михаилом Горбачевым.

    Пользователей соцсетей, впрочем, интересуют не столько сложные политические нюансы московского визита Штайнмайера, сколько он сам. Действительно, немецкий президент очень интересно выглядит на фото. Может быть, Штайнмайер и является заслуженным дипломатом, но ко встречам тет-а-тет на уровне глав государств он явно еще не привык. Кому-то его неловкость показалась очень забавной.

    «Какая говорящая поза у немецкого гостя», — иронизируют они.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

     

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    В любом случае, не одни только позы и облик Штайнмайера привлекают к себе внимание. Как дипломат он привык использовать обтекаемые и ни к чему не обязывающие фразы. Когда ему выпал шанс прокомментировать состояние российско-германских отношений, Штайнмайер заявил, что они «далеки от нормальных». Над подобной констатацией очевидного многие посмеялись.

    «Чертов гений!» — пишет один из пользователей Twitter.

    «Капитан очевидность», — добавляет другой.

    «Чертяка… Угадал», — резюмирует третий.

    Сегодня в Сети: ребрендинг Собчак, фильтры от кандидатов и «чертяка» Штайнмайер

    Автор: Алексей Громов
    #путин #штайнмайер #собчак #горбачев #соцсети #выборы-2018 #вакарчук
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