Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

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Москва, 26 октября. Государственная дума России рассмотрит в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, выступая на пленарном заседании.

По его словам, в следующем месяце Госдума в первом чтении рассмотрит крайне важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты относительно повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособных граждан.

Напомним, в конце сентября глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину подготовить и до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума.