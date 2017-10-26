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Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в ноябре
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    Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

    10:37  26 Октября 2017
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    Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

    Москва, 26 октября. Государственная дума России рассмотрит в ноябре в первом чтении законопроект о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) до прожиточного минимума. Об этом в четверг заявил первый заместитель председателя Госдумы РФ Александр Жуков, выступая на пленарном заседании. 

    Госдума рассмотрит проект о повышении МРОТ до прожиточного минимума в ноябре

    По его словам, в следующем месяце Госдума в первом чтении рассмотрит крайне важный вопрос о внесении изменений в законодательные акты относительно повышения минимального размера оплаты труда до прожиточного минимума трудоспособных граждан.

    Напомним, в конце сентября глава российского государства Владимир Путин поручил кабмину подготовить и до 10 октября внести в Госдуму законопроект о повышении МРОТ до уровня прожиточного минимума. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #госдума #мрот #жуков
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