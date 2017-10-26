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Гироскутеры и сегвеи обяжут соблюдать ПДД в России
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    Гироскутеры и сегвеи обяжут соблюдать ПДД в России

    10:42  26 Октября 2017
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    Гироскутеры и сегвеи обяжут соблюдать ПДД в России

    Москва, 26 октября. Правила дорожного движения могут распространить на гироскутеры и сегвеи. Определить их статус накануне МВД и Минтрансу поручил первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

    В настоящее время люди, передвигающиеся на подобном электротранспорте, относятся к пешеходам. Экспертам предстоит пересмотреть этот вопрос. Сегвеи, гироскутеры и моноколеса могут приравнять к велосипедам или разрешить пользоваться ими только в парковых зонах или специально отведенных местах, пишет «Коммерсантъ».

    Вопрос подняли в связи с участившимися случаями наезда гироскутеров на пешеходов. Законов, определяющих правила пользования новыми видами электротранспорта, нет.

    Напомним, летом Мосгордума предложила запретить использование гироскутеров в метро. 

    Автор: Татьяна Барашкова
    #игорь шувалов #пдд #гироскутер
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