Гироскутеры и сегвеи обяжут соблюдать ПДД в России

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Москва, 26 октября. Правила дорожного движения могут распространить на гироскутеры и сегвеи. Определить их статус накануне МВД и Минтрансу поручил первый зампред правительства РФ Игорь Шувалов.

В настоящее время люди, передвигающиеся на подобном электротранспорте, относятся к пешеходам. Экспертам предстоит пересмотреть этот вопрос. Сегвеи, гироскутеры и моноколеса могут приравнять к велосипедам или разрешить пользоваться ими только в парковых зонах или специально отведенных местах, пишет «Коммерсантъ».

Вопрос подняли в связи с участившимися случаями наезда гироскутеров на пешеходов. Законов, определяющих правила пользования новыми видами электротранспорта, нет.

Напомним, летом Мосгордума предложила запретить использование гироскутеров в метро.