Минобороны РФ получило третью партию С-400

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Москва, 26 октября. Очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ.

Как сообщается в пресс-релизе производителя этих систем — концерна «Алмаз-Антей», в этом году это уже третий полк (второй за октябрь и третий в 2017-м), поставка еще одного полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф» будет осуществлена до конца года.

Передача техники в рамках обязательств по государственному оборонному заказу прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область). В соответствии с требованиями государственного заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

Напомним, ранее стало известно, что полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» встанет на дежурство в Севастополе в феврале будущего года.