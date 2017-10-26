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Минобороны РФ получило третью партию С-400
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    Минобороны РФ получило третью партию С-400

    10:26  26 Октября 2017
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    Минобороны РФ получило третью партию С-400

    Москва, 26 октября. Очередной полк зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 «Триумф» передан Минобороны РФ.

    Как сообщается в пресс-релизе производителя этих систем — концерна «Алмаз-Антей», в этом году это уже третий полк (второй за октябрь и третий в 2017-м), поставка еще одного полкового комплекта ЗРС С-400 «Триумф» будет осуществлена до конца года.

    Передача техники в рамках обязательств по государственному оборонному заказу прошла на территории полигона Капустин Яр (Астраханская область). В соответствии с требованиями государственного заказчика, техника выводилась на полигон, где были выполнены облеты с сопровождением реальных воздушных целей.

    Напомним, ранее стало известно, что полк зенитной ракетной системы С-400 «Триумф» встанет на дежурство в Севастополе в феврале будущего года.

    Автор: Юлия Кошкина
    #минобороны #с-400 #алмаз-антей #армия
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