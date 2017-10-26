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Происшествия
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Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года
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    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    Тартус и Латакия ждут российских туристов. Покушение на Мосийчука и «рука Кремля». «Степень беспардонности зашкаливает».
    10:28 26 Октября 2017
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    Тартус и Латакия ждут российских туристов

    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    Переговоры по развитию туристического сектора Сирии состоялись между Москвой и Дамаском. Сформирована единая комиссия, которая займется созданием курортных зон на сирийском побережье Средиземного моря, в частности, в Тартусе и Латакии.
    Российские компании будут пользоваться привилегированными условиями, заверил министр туризма Сирии Бишр Язиджи в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
    «Российские инвесторы важны для нас, мы пытаемся привлечь российских туристов, и это был ключевой вопрос встречи», - отметил министр. 
     

    Покушение на Мосийчука и «рука Кремля»

    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    Заминированный мотоцикл взорвался около офиса телеканала «Эспресо» в Киеве. Взрыв произошел в тот момент, когда из здания выходил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
    Пострадали пять человек. Один из них скончался в больнице. Погибший – охранник Мосийчука: он получил тяжелейшие ранения, пытаясь закрыть собой других людей. Сам Мосийчук также был ранен и доставлен в больницу. Ему сделали операцию.
     

    МВД Украины квалифицировало взрыв как теракт

    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    Разумеется, не обошлось без «руки Москвы»: советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил, что взрыв – дело рук российских спецслужб, которые якобы хотят еще больше дестабилизировать ситуацию на Украине. К этой точке зрения склоняется и сам Мосийчук – случившееся он прокомментировал, когда пришел в себя после операции. Депутат также отметил, что «это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине».
     

    «Степень беспардонности зашкаливает»

    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    В МИД РФ прокомментировали резкие заявления Запада в адрес России.
    Поводом для разногласий стало голосование в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН. В его ходе Россия применила право вето. После этого со стороны ряда государств в адрес Москвы последовали резкие выпады. В МИД РФ такое поведение сочли недипломатичным.
    «Степень беспардонности зашкаливает…приходится напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться», - говорится в сообщении министерства.
     

    Без России никуда

    Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

    Президент США Дональд Трамп выдвинул несколько неожиданную версию причины кризиса вокруг КНДР. По его мнению, на ситуации напрямую отражаются отношения России и США.
    «Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил американский президент.

     

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