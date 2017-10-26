Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

«Российские инвесторы важны для нас, мы пытаемся привлечь российских туристов, и это был ключевой вопрос встречи», - отметил министр.

Российские компании будут пользоваться привилегированными условиями, заверил министр туризма Сирии Бишр Язиджи в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.

Пострадали пять человек. Один из них скончался в больнице. Погибший – охранник Мосийчука: он получил тяжелейшие ранения, пытаясь закрыть собой других людей. Сам Мосийчук также был ранен и доставлен в больницу. Ему сделали операцию.

«Степень беспардонности зашкаливает»

В МИД РФ прокомментировали резкие заявления Запада в адрес России.

Поводом для разногласий стало голосование в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН. В его ходе Россия применила право вето. После этого со стороны ряда государств в адрес Москвы последовали резкие выпады. В МИД РФ такое поведение сочли недипломатичным.

«Степень беспардонности зашкаливает…приходится напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться», - говорится в сообщении министерства.