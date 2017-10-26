Видеодайджест новостей, утро 26 октября 2017 года

Тартус и Латакия ждут российских туристов
Переговоры по развитию туристического сектора Сирии состоялись
между Москвой и Дамаском. Сформирована единая комиссия, которая займется созданием курортных зон на сирийском побережье Средиземного моря, в частности, в Тартусе и Латакии.
Российские компании будут пользоваться привилегированными условиями, заверил министр туризма Сирии Бишр Язиджи в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей.
«Российские инвесторы важны для нас, мы пытаемся привлечь российских туристов, и это был ключевой вопрос встречи», - отметил министр.
Покушение на Мосийчука и «рука Кремля»
Заминированный мотоцикл взорвался
около офиса телеканала «Эспресо» в Киеве. Взрыв произошел в тот момент, когда из здания выходил депутат Верховной рады Украины Игорь Мосийчук.
Пострадали пять человек. Один из них скончался в больнице. Погибший – охранник Мосийчука: он получил тяжелейшие ранения, пытаясь закрыть собой других людей. Сам Мосийчук также был ранен и доставлен в больницу. Ему сделали операцию.
МВД Украины квалифицировало взрыв как теракт
Разумеется, не обошлось без «руки Москвы»: советник главы МВД Украины Антон Геращенко заявил
, что взрыв – дело рук российских спецслужб, которые якобы хотят еще больше дестабилизировать ситуацию на Украине. К этой точке зрения склоняется и сам Мосийчук – случившееся он прокомментировал, когда пришел в себя после операции. Депутат также отметил, что «это первое покушение на государственного служащего такого уровня в Украине».
«Степень беспардонности зашкаливает»
Поводом для разногласий стало голосование в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО-ООН. В его ходе Россия применила право вето. После этого со стороны ряда государств в адрес Москвы последовали резкие выпады. В МИД РФ такое поведение сочли недипломатичным.
«Степень беспардонности зашкаливает…приходится напоминать, что допустимо в международных делах, а от чего лучше воздержаться», - говорится в сообщении министерства.
Без России никуда
Президент США Дональд Трамп выдвинул
несколько неожиданную версию причины кризиса вокруг КНДР. По его мнению, на ситуации напрямую отражаются отношения России и США.
«Я думаю, ситуация вокруг КНДР была бы проще, если бы у США и России были лучше отношения», — заявил американский президент.