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Новая база военно-морского флота Российской Федерации на Курилах сможет принимать любые корабли, в том числе и первого ранга, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич. Будущий пункт базирования на Курилах создаст серьезные проблемы военным силам США в регионе, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

По словам Клинцевича, развертывание новой военной базы начнется в ближайшее время, подготовка уже идет полным ходом.

«Все идет строго по плану, без авральных рывков», — подчеркнул сенатор.

Сообщается, что на Курилах будет воссоздана существовавшая еще во времена СССР аэродромная сеть, которая сможет принимать все типы военных самолетов.

«Я думаю, все понимают роль Курильской гряды во внешнеполитических отношениях Российской Федерации — она имеет очень большое значение для выхода нашего военно-морского флота в Тихий океан. Поэтому там не просто рыбные дела, там создается военно-морская база, которая закроет образовавшуюся в 90-е годы брешь в обороне региона. Курилы сейчас активно обустраиваются в части сухопутной, авиационной компоненты, и вот начинаются работы по созданию базы, способной принимать большие десантные корабли, универсальные десантные корабли и т.д. Это все связано с усилением обороны на тех направлениях, на которых необходимо развертывание тихоокеанского флота в случае возникновения непредвиденных ситуаций», — поясняет ситуацию военный эксперт.

Новая военно-морская база России будет особенно востребована в связи с развитием российско-китайских отношений. Дело в том, что в последнее время ВМС НОАК (Народно-освободительная армия Китая — прим. ред.) получили серьезное развитие и активно усиливают свое присутствие в регионе, проводя совместные с Российской Федерацией военные учения. Однако главная причина создания пункта базирования заключается в другом.

«В том регионе находится мощные американские военные силы и флот — это вызывает у нас озабоченность. Поэтому мы должны усиливать свои военно-морские силы и выдавливать оттуда наших стратегических «друзей». Кроме того, создание базы может быть связано еще и с тем, что сложилась очень непростая ситуация на Корейском полуострове, а значит, нам нужно быть готовыми к любому развитию событий, вплоть до начала активной фазы боевые действий», — продолжает Дандыкин.

Необходимо также отметить, что строительство нового военного объекта подразумевает создание целой сети оборонительных сооружений и укреплений. Одним из компонентов этой сети станут береговые ракетные комплексы, которые одним своим присутствием заставят нервничать американское командование.

«Действительно, на Курилах нам необходимо будет устанавливать хорошую оборонительную сеть: во-первых, выставить новейшие средства противовоздушной обороны (С-300 и С-400), а во-вторых, такие ракетные комплексы береговой обороны как «Бал» и «Бастион». И я уверен, эти комплексы вызовут не просто озабоченность и возмущение у американцев, они вызовут у их командования нервный тик», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, в феврале глава военного ведомства России Сергей Шойгу сообщил, что на Курилах в 2017 году разместится дивизия. Чуть позже, во время своего визита в Японию, министр подчеркнул, что дивизия «создается в течение последних шести лет, создается не против кого-то, а исключительно для защиты территории Российской Федерации».