Сирия сегодня: Пентагон не хочет расширять контакты с ВКС РФ, Запад покрывает терроризм

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Сирия, 26 октября. Пентагон не собирается расширять контакты с Воздушно-космическими силами (ВКС) Российской Федерации по Сирийской Арабской Республике (САР). Министерство иностранных дел РФ приравняло действия Запада в Совбезе ООН к покровительству террористов. В Совете Безопасности Организации Объединенных Наций представят доклад по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне. Последние новости Сирии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Пентагон и ВКС РФ

Соединенные Штаты высоко оценивают уровень контактов с российскими ВКС в САР по предотвращению инцидентов в небе, но не видят возможности углублять их. Об это заявил РИА Новости представитель ВВС Центрального командования США (CENTCOM) полковник Джон Томас.

«Не думаю, что у нас может быть больше (контактов, — Прим. ФАН)… Не думаю, что мы можем быть более активны в плане предотвращения конфликтов по линии объединенного оперативного центра (США, — Прим. ФАН). Мы делаем это ежедневно по несколько раз при необходимости», — рассказал Томас.

Кроме того, американский полковник выразил уверенность, что в случае появления новых проблем на территории САР между военными двух стран, есть чрезвычайно эффективные механизмы по их решению. В то же время Томас напомнил, что эти контакты касаются лишь предотвращения инцидентов в воздухе, поскольку законодательство Соединенных Штатов запрещает «сотрудничать каким-либо образом с русскими».

Покрывают террористов

Блокировка в Совбезе ООН попыток Российской Федерации добиться реакции на применение химического оружия в САР граничит с откровенным покрывательством боевиков. Об этом говорится в заявлении МИД РФ.

«Речь идет о последовательной и вызывающей большие вопросы линии тех, кто сейчас пытается навешивать на нас ярлыки. Характерно, что все попытки России на протяжении последних нескольких лет добиться реакции СБ ООН на преступления террористов с использованием химоружия всякий раз жестко блокировались западной «тройкой», — сообщили в министерстве иностранных дел РФ.

Также в МИД отметили, что беспардонность заявлений со стороны западных стран после применения РФ права вето в ходе голосования в Совбезе ООН по мандату совместного механизма ОЗХО зашкаливает. Россия призывает Соединенные Штаты соблюдать хотя бы минимальные приличия.

«В МИД России ожидали, что сразу после применения 24 октября вето по проекту резолюции США о продлении мандата Совместного механизма расследований ОЗХО — ООН (СМР) со стороны представителей ряда западных стран последуют резкие выпады в наш адрес. Нам безразлично, как те, кто вновь «проявил» себя на поприще передергивания нашего подхода, относятся к собственной репутации», — говорится в заявлении МИД.

Как ранее сообщала Газета.ru, США разочарованы блокированием РФ резолюции СБ ООН по Сирии.

Доклад

В четверг в Совете Безопасности ООН будет представлен доклад по расследованию химической атаки в Хан-Шейхуне (провинция Идлиб).

Как сообщается, в Совбезе ООН пройдет запланированное заседание по ситуации в САР. С докладом будет выступать специальный посланник ООН по Сирии Стаффан де Мистура. Официальное рассмотрение в Совбезе доклада по Хан-Шейхуну запланировано на 7 ноября.