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Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам
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    Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

    10:02  26 Октября 2017
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    Пентагон отреагировал на поставки российского оружия Филиппинам

    Вашингтон, 26 октября. США не придает большого значения поставкам на Филиппины российского оружия, заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    По его словам, Вашингтон в курсе того, что на Филиппины доставили российские грузовики, однако, как отметил Мэттис, это суверенное решение страны, которая борется с терроризмом, и оно никак не влияет на ее отношения с США, пишет «Свободная пресса».

    «У нас состоялась встреча с президентом Дутерте, весьма открытая, даже, можно сказать, теплая встреча, во время которой мы говорили о наших обстоятельных военных отношениях и о сотрудничестве в противодействии общему врагу», — сообщил Мэттис. 

    Напомним, накануне стало известно о том, что Россия передала Филиппинам партию военной продукции: оружие, боеприпасы и армейские грузовики.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #филиппины #пентагон #вооружение
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