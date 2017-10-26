Донбасс: ВСУ выпустили по ДНР почти 470 боеприпасов за сутки

В Избранное

Донецк, 26 октября. Украинские военные выпустили по территории Донецкой народной республики порядка 470 боеприпасов за прошедший день. Об этом в четверг сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) режима прекращения военных действий.

Представитель республики в СЦКК отметил, что в общей сложности ВСУ выпустили по территории ДНР 468 боеприпасов.

Он также уточнил, что на донецком направлении киевские силовики 10 раз применяли минометы. Всего же по территории ДНР киевские военные выпустили 65 мин и около 300 гранат.

На горловском направлении ВСУ выпустили две мины, на мариупольском — 38 мин.

Напомним, ранее в оперативном командовании ДНР сообщили о 24 нарушениях режима перемирия со стороны ВСУ.