Новые контрсанкции РФ против США могут парализовать производство самолетов Boeing

В Избранное

Москва, 26 октября. Совет Федерации поддержал законопроект, предусматривающий введение ограничений сотрудничества РФ и США в экспорте титана и космической деятельности.

Как отметил зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, российские контрмеры не должны навредить российским компаниям-экспортерам, поэтому необходимо просчитать наперед все детали, а также согласовать документ с представителями бизнеса из РФ. Парламентарий добавил, что при принятии подобного решения как никогда важен принцип «семь раз отмерь, один раз отрежь».

Андрей Климов рассказал, что контрмеры коснутся поставок титана, которыми занимается российское «ВСМПО-Ависма». Речь идет о комплектующих для лайнеров Boeing. По разным оценкам, Россия поставляет корпорациям Boeing и Airbus около 40–60% титана, пишет издание «Известия».

Законопроект об ответных санкциях должен пройти еще ряд согласований, но уже сейчас можно сказать, что он станет одним из самых жестких.