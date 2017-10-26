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В Крыму отреагировали на обращение Порошенко к освобожденным лидерам «Меджлиса»
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    В Крыму отреагировали на обращение Порошенко к освобожденным лидерам «Меджлиса»

    10:34  26 Октября 2017  /обновлено: 10:34  26 Октября 2017
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    Крым уже вернули, спасибо: обращение Порошенко к «Меджлису» высмеяли на полуострове

    Москва, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко поздравил амнистированных членов экстремистской организации «Меджлис» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. По его словам, их освобождение дает надежду на «возвращение» Крыма. Однако у пользователей соцсетей другое мнение на этот счет.

    Порошенко поздравил представителей запрещенного в России «Меджлиса»1. А жители Крыма порадовались, что в России «двумя провокаторами стало меньше».

    «Сегодня они подарили надежду всем — что правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым, и Украина восстановит свой суверенитет», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

    Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.

    «Крым уже вернули, спасибо», — напомнили россияне.

    «Вы его уже вернули на родину. А суверенитет… ЦРУшников из СБУ выставите — станете суверенны», — посоветовали Порошенко.

    Передавали президенту Украины «приветы» и с самого полуострова.

    «Если бы вы знали, как рады крымчане, что в их доме двумя украинскими провокаторами стало меньше!  — писали они в комментариях к посту главы Украины. — Будем продолжать работу в этом направлении!»

    Некоторые пользователи также напомнили, что лидеру страны следует все-таки больше заботиться о себе, чем заниматься принудительным возвращением региона:

    «С утра выпил, день свободен. Скоро самого на вилы посадят, а он все Крым возвращает».

    «Подари надежду людям — свали из страны и племя свое забери. Это лучшее, что ты можешь для страны сделать».

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Катерина Тимошенская
    #россия #украина #порошенко #крым #меджлис #соцсети
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