В Крыму отреагировали на обращение Порошенко к освобожденным лидерам «Меджлиса»

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Москва, 26 октября. Президент Украины Петр Порошенко поздравил амнистированных членов экстремистской организации «Меджлис» Ахтема Чийгоза и Ильми Умерова. По его словам, их освобождение дает надежду на «возвращение» Крыма. Однако у пользователей соцсетей другое мнение на этот счет.

Порошенко поздравил представителей запрещенного в России «Меджлиса»1. А жители Крыма порадовались, что в России «двумя провокаторами стало меньше».

«Сегодня они подарили надежду всем — что правда все равно победит, и мы все равно вернем Крым, и Украина восстановит свой суверенитет», — написал украинский лидер на своей странице в Twitter.

Реакция пользователей Сети не заставила себя долго ждать.

«Крым уже вернули, спасибо», — напомнили россияне.

«Вы его уже вернули на родину. А суверенитет… ЦРУшников из СБУ выставите — станете суверенны», — посоветовали Порошенко.

Крым уже вернули, спасибо. :) — Dmitry Brenner (@DmitryBrenner) October 25, 2017

Передавали президенту Украины «приветы» и с самого полуострова.

«Если бы вы знали, как рады крымчане, что в их доме двумя украинскими провокаторами стало меньше! — писали они в комментариях к посту главы Украины. — Будем продолжать работу в этом направлении!»

Если бы вы знали,как рады крымчане,что в ИХ доме двумя украинскими провокаторами стало меньше!!!Будем продолжать работу в этом направлении!???? — Российский Крым (@utythfkfhvbb) October 26, 2017

Некоторые пользователи также напомнили, что лидеру страны следует все-таки больше заботиться о себе, чем заниматься принудительным возвращением региона:

«С утра выпил, день свободен. Скоро самого на вилы посадят, а он все Крым возвращает».

«Подари надежду людям — свали из страны и племя свое забери. Это лучшее, что ты можешь для страны сделать».

1 Организация запрещена на территории РФ.