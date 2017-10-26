В США подсчитали число иностранных наемников в ИГИЛ

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Вашингтон, 26 октября. Аналитики из американской компании Soufan Group опубликовали доклад «После халифата: иностранные боевики ИГ1 и их возвращение», где перечислено количество боевиков из разных государств, воюющих на стороне запрещенного в России «Исламского государства»1. По данным аналитиков, в Сирии и Ираке за ИГ1 воюют почти 3,5 тысячи выходцев из России.

Как утверждают аналитики, в настоящее время количество отправившихся в ИГ граждан России достигло 3417 человек, превысив количество боевиков из Саудовской Аравии (3244 человека), которая ранее считалась главным поставщиком иностранных боевиков в Сирии и Ираке.

При этом в процентном соотношении количество боевиков из России не так уж велико и не превышает 7,5% — в «Исламском государстве» создался настоящий «террористический интернационал» и боевики прибывают воевать в Сирию даже из таких отдаленных мест, как карибский Тринидад и даже крайне благополучных европейских Швейцарии и Норвегии.

При этом большое количество потенциальных боевиков — как из России, так и из других стран — задерживают в их главном перевалочном пункте на пути в Сирию — в Турции. Так, в Турцию запрещен въезд 7523 потенциальным боевикам из Саудовской Аравии — количество желающих попасть в Сирию сторонников ИГ из арабского королевства вдвое превышает количество тех, кому удалось примкнуть к террористам.

В то же время Россия приложила максимальные усилия для уничтожения террористической угрозы — не только от «Исламского государства», но и от «Джебхат ан-Нусры»1 и «Аль-Каиды»1 (обе организации запрещены в России) на Ближнем Востоке. Как сообщили недавно в Минобороны РФ, за время операции ВКС РФ в Сирии территория, контролируемая ИГ, сократилась с 70% до 5% территории САР.

1 Организация запрещена на территории РФ.