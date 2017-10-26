Метро перестало работать в Афинах из-за забастовки сотрудников

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Афины, 26 октября. Сотрудники афинского метро бастуют против приватизации общественного транспорта. Ожидается, что в связи с забастовкой на дорогах греческой столицы возникнут пробки, а наземный общественный транспорт будет переполнен.

Забастовку организовал профсоюз работников афинской подземки SELMA. По его мнению, приватизация и передача метро в приватизационный «суперфонд» вызовет хаос в городском транспорте, сообщает РИА Новости.

Кроме того, работники метрополитена Афин недовольны переходом на электронные проездные, который должен произойти через несколько дней. Они считают, что нововведение привело к большим очередям в кассы и лишило работников метро перерыва.

В профсоюзе уверены, что хаос, начавшийся с билетов, станет постоянным и перекинется на другие сферы, в частности, приведет к дефициту запасных частей и основных средств для бесперебойной работы метро.

Напомним, в начале октября МИД РФ предупреждал российских туристов о забастовках в Италии, Франции, Бельгии и Индии.