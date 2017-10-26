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Генпрокуратура РФ не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова
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    Генпрокуратура РФ не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

    9:33  26 Октября 2017
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    Генпрокуратура РФ не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

    Москва, 26 октября. Генеральная прокуратура Российской Федерации не получала запросы от украинской стороны о выдаче лиц для уголовного преследования из-за расследования по убийству экс-депутата Госдумы России Дениса Вороненкова. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры. 

    По данным пресс-службы, Генпрокуратура России не получала никаких запросов от Киева о выдаче лиц для уголовного преследования в связи с проводимым на территории Украины расследованием по факту убийства Вороненкова. 

    Генпрокуратура РФ не получала запросы от Киева о выдаче лиц по делу Вороненкова

    В ведомстве решительно подчеркнули, что такие запросы в случае их поступления будут рассмотрены в соответствии с российским законодательством и международными договорами, участниками которых являются Россия и Украина, передает РИА Новости.

    Напомним, накануне заместитель генерального прокурора Украины Евгений Енин заявил, что ГПУ якобы направила в РФ запросы на проведение следственных мероприятий относительно вероятного заказчика убийства экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова Владимира Тюрина.  

    Автор: Дана Балан
    #россия #украина #вороненков #гпу #тюрин #генпрокуратура рф
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