Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией

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Москва, 26 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в отношениях Германии с Россией еще есть нерешенные вопросы.

После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в минувшую среду глава ФРГ заявил, что «от нормальных отношений» страны «еще далеки»:

«Есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений».

Штайнмайер добавил, что необходимо исправлять данную ситуацию:

«Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас».

Как пишет издание «Свободная пресса», в ходе переговоров стороны достигли договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, в том числе по линии общественных организаций, а также обсудили положение дел в Сирии.