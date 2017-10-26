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Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
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    Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией

    9:24  26 Октября 2017
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    Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией

    Москва, 26 октября. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер заявил, что в отношениях Германии с Россией еще есть нерешенные вопросы.

    После переговоров с президентом России Владимиром Путиным в минувшую среду глава ФРГ заявил, что «от нормальных отношений» страны «еще далеки»:

    «Есть еще открытые раны, нерешенные вопросы, прежде всего это касается присоединения Крыма и конфликта в восточной Украине, которые являются бременем и продолжают оставаться бременем для наших взаимоотношений».

    Штайнмайер добавил, что необходимо исправлять данную ситуацию:

    «Мы едины во мнении, что настоящее положение дел не может удовлетворять нас и не должно удовлетворять нас».

    Как пишет издание «Свободная пресса», в ходе переговоров стороны достигли договоренностей о расширении межрегионального сотрудничества, в том числе по линии общественных организаций, а также обсудили положение дел в Сирии.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #переговоры #штайнмайер #фрг #германия
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