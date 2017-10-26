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Стало известно, какое послание оставил Анатолий Собчак дочери в шпиле Петропавловки
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    Стало известно, какое послание оставил Анатолий Собчак дочери в шпиле Петропавловки

    9:39  26 Октября 2017
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    Стало известно, какое послание оставил Анатолий Собчак дочери в шпиле Петропавловки

    Москва, 26 октября. Заслуженный летчик России Вадим Базыкин признался, что в 1995 году за считанные мгновения до начала выполнения спецзадания по доставке вертолетом статуи ангела на шпиль Петропавловской крепости к нему обратился первый губернатор Петербурга Анатолий Собчак и передал лист бумаги в капсуле для того, чтобы тот поместил ее под отреставрированного ангела. Неожиданная новость вскрылась в эфире телевизионной программы «Прямой эфир» с ведущим Андреем Малаховым.

    По словам летчика, в позолоченной капсуле находились стихотворения, которые были посвящены дочери Анатолия — Ксении.

    «За несколько минут до этого Анатолий Собчак передал мне послание для своей дочери, это были стихи – и стихи сильные», — сказал он.

    Базыкин больше не стал раскрывать остальных подробностей. Он добавил, что письмо удастся достать не раньше 2045 года, передает «Комсомольская правда — Петербург».

    Напомним, ранее пресс-секретарь телеведущей Ксении Собчак назвала «смешной шуткой» распространившиеся слухи о том, что Собчак может сменить фамилию перед предстоящими выборами.

    Автор: Тимур Румянцев
    #собчак #петропавловская крепость
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