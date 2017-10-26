Покушение на Мосийчука: «героям» Евромайдана готовят роль бычков на заклании

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Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киеве, написал на своей странице в Facebook о состоянии здоровья после проведенной операции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

«Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно», — написал народный депутат в Facebook.

В то же время пресс-служба Игоря Мосийчука сообщила, что состояние пострадавшего депутата врачи оценивают как средней степени тяжести.

Как ранее сообщала Газета.ru, взрыв прогремел в центре Киева вечером в среду. В результате пострадали пять человек, один из них, охранник Мосийчука, скончался в больнице. Украинское МВД квалифицировало инцидент как теракт, расследование взяло на себя СБУ.

В свою же очередь Мосийчук заявил, что взрыв — покушение, заказчики которого, по его мнению, «сидят в Москве», а исполнители — в Киеве.

«Рука Москвы»

Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН «покушение» на Мосийчука.

«Игорю Мосийчуку не удалось пополнить ряды «Небесной сотни». Сколько боли и обиды в его словах. Конечно, не каждому стоявшему на Евромайдане светила такая карьера, а за ней и возможная смерть. Но и здесь «вмешалась» вездесущая, опутавшая все эшелоны украинской власти, захватившая в плен украинских олигархов и контролирующая националистическое движение на Украине «рука Москвы». Очередной бред не дорвавшегося до власти украинского депутата. Обида и боль, иначе это не назовешь. Мосийчук стал очередной жертвой разборок одних радикалов с другими. Это и есть формат отголосков «Михомайдана», в котором тоже видят ту самую «руку Москвы». Да и Петра Порошенко уже считают российском агентом. Так куда же смотрит СБУ? Или она тоже филиал российских спецслужб? Выходит, что так. Представителям высших эшелонов украинской власти виднее в данном вопросе», — пояснил Антон Бредихин.

По словам эксперта, Мосийчук не первая и не последняя жертва в разборках украинских националистов. Скоро будут еще.