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Покушение на Мосийчука: «героям» Евромайдана готовят роль бычков на заклании
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    Покушение на Мосийчука: «героям» Евромайдана готовят роль бычков на заклании

    9:41  26 Октября 2017
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    Отголоски «Михомайдана»: как Мосийчук стал очередной жертвой разборок радикалов

    Народный депутат Украины Игорь Мосийчук, пострадавший в результате взрыва в центре Киеве, написал на своей странице в Facebook о состоянии здоровья после проведенной операции. Подробнее — в материале Федерального агентства новостей.

    «Что касается моего состояния: поражена правая сторона — с той стороны, где был взрыв. Операция прошла успешно», — написал народный депутат в Facebook.

    В то же время пресс-служба Игоря Мосийчука сообщила, что состояние пострадавшего депутата врачи оценивают как средней степени тяжести.

    Отголоски «Михомайдана»: как Мосийчук стал очередной жертвой разборок радикалов

    Как ранее сообщала Газета.ru, взрыв прогремел в центре Киева вечером в среду. В результате пострадали пять человек, один из них, охранник Мосийчука, скончался в больнице. Украинское МВД квалифицировало инцидент как теракт, расследование взяло на себя СБУ.

    В свою же очередь Мосийчук заявил, что взрыв — покушение, заказчики которого, по его мнению, «сидят в Москве», а исполнители — в Киеве.

    «Рука Москвы»

    Кандидат исторических наук, научный сотрудник сектора Белоруссии, Молдавии и Украины Центра постсоветских исследований ИМЭМО РАН Антон Бредихин прокомментировал ФАН «покушение» на Мосийчука.

    «Игорю Мосийчуку не удалось пополнить ряды «Небесной сотни». Сколько боли и обиды в его словах. Конечно, не каждому стоявшему на Евромайдане светила такая карьера, а за ней и возможная смерть. Но и здесь «вмешалась» вездесущая, опутавшая все эшелоны украинской власти, захватившая в плен украинских олигархов и контролирующая националистическое движение на Украине «рука Москвы». Очередной бред не дорвавшегося до власти украинского депутата. Обида и боль, иначе это не назовешь. Мосийчук стал очередной жертвой разборок одних радикалов с другими. Это и есть формат отголосков «Михомайдана», в котором тоже видят ту самую «руку Москвы». Да и Петра Порошенко уже считают российском агентом. Так куда же смотрит СБУ? Или она тоже филиал российских спецслужб? Выходит, что так. Представителям высших эшелонов украинской власти виднее в данном вопросе», — пояснил Антон Бредихин.

    Отголоски «Михомайдана»: как Мосийчук стал очередной жертвой разборок радикалов

    По словам эксперта, Мосийчук не первая и не последняя жертва в разборках украинских националистов. Скоро будут еще.

    «И уже с летальным исходом. Они нужны для революции. Им, «героям» Евромайдана, выпала честь сыграть роль бычков на заклании, благодаря которым будет снесен режим Петра Порошенко. С ними он пришел к власти, за ними он и уйдет. Повторение судьбы Сашко Билого вполне возможный вариант. Видимо, планировали это сделать во время нынешнего покушения. Но что-то пошло не так. Будут ли продолжать покушение — другой вопрос. Поводы для этого будут. Одни резонансные умозаключения Мосийчука чего стоят», — резюмировал Антон Бредихин.

    Автор: Илья Муромский
    #украина #порошенко #мосийчук
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