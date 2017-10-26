Житель Ленобласти ударил отчима ножом в живот

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Санкт-Петербург, 26 октября. 23-летний житель Ленинградской области ударил своего отчима ножом в живот после совместного распития алкогольных напитков.

Инцидент произошел 25 октября около полуночи, сообщает источник ФАН. Молодой человек и его отчим, оба безработные, проводили вечер вместе, распивая спиртные напитки. Затем межу ними возникла ссора, молодой человек схватил нож и ударил им отчима в живот.

Пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости.

Нападавшего прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».