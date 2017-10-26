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Житель Ленобласти ударил отчима ножом в живот
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    Житель Ленобласти ударил отчима ножом в живот

    9:15  26 Октября 2017
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    Житель Ленобласти ударил отчима ножом в живот

    Санкт-Петербург, 26 октября. 23-летний житель Ленинградской области ударил своего отчима ножом в живот после совместного распития алкогольных напитков.

    Инцидент произошел 25 октября около полуночи, сообщает источник ФАН. Молодой человек и его отчим, оба безработные, проводили вечер вместе, распивая спиртные напитки. Затем межу ними возникла ссора, молодой человек схватил нож и ударил им отчима в живот.

    Пострадавший мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии с проникающими ножевыми ранениями брюшной полости.

    Нападавшего прибывшие сотрудники полиции задержали нападавшего на месте. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».  

    Автор: Татьяна Барашкова
    #алкоголь #ленобласть #криминал
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