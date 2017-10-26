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Донбасс: 11 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ
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    Донбасс: 11 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    9:18  26 Октября 2017
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    Донбасс: 11 населенных пунктов ДНР попали под обстрелы ВСУ

    Донецк, 26 октября. Районы 11 населенных пунктов Донецкой народной республики подверглись обстрелам со стороны украинских военных. По данным командование ДНР, ВСУ 24 раза нарушили режим прекращения огня.

    По словам представителя командования, украинские военные применили минометы, бронетехнику, гранатометы и стрелковое оружие.

    Ранее сообщалось, что киевские силовики в среду 25 октября девять раз обстреляли территорию Луганской народной республики.

    В начале апреля 2014 года жители Донецкой и Луганской областей объявили о создании народных республик. После референдума в мае ДНР и ЛНР провозгласили себя независимыми от Украины. Киев в ответ начал вооруженную операцию против жителей регионов, которая не прекращается по сей день.

    Автор: Тимур Румянцев
    #днр #донбасс
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