Две хурмы проданы за 5 тысяч долларов в Японии

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Токио, 26 октября. Две хурмы сорта «тэнкафубу» были проданы сегодня в Японии по цене 540 тысяч иен (около 4,8 тысяч долларов).

Как рассказал РИА Новости представитель отдела продаж отделения префектуры Гифу Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки, причина такой высокой цены в необыкновенной сладости плодов. Так, по словам специалиста, в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса – ред.). В элитном сорте «тэнкафубу» этот показатель превышает 18, а в тех двух плодах, что были проданы сегодня, он зашкаливает за 25 градусов.

«А еще их приятно есть – они достаточно твердые и хрустят, как японские груши», — добавил Ёсиюки.

На создание сорта «тэнкафубу» ушло 11 лет, и только в прошлом году он поступил в продажу. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы составляет около 300 г.