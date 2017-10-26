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Сирия: российские военные организовали возвращение под Алеппо 200 беженцев
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    Сирия: российские военные организовали возвращение под Алеппо 200 беженцев

    9:17  26 Октября 2017
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    Сирия: российские военные организовали возвращение под Алеппо 200 беженцев

    Дамаск, 26 октября. Российские военнослужащие из Центра по примирению в Сирийской Арабской Республике помогли вернуться домой еще одной группе беженцев из самого крупного в провинции Алеппо центра временного проживания. Об этом в четверг сообщил представитель центра Андрей Кирикович. 

    По его словам, на сегодняшний день в свои дома вернулись 200 человек. Кирикович подчеркнул, что российские военные также обеспечили безопасный путь.

    «ЦПВС совместно с администрацией Алеппо, обеспечил переселение беженцев из лагеря беженцев «Джибрин» в населенный пункт Маскана», — добавил он.

    Сирия: российские военные организовали возвращение под Алеппо 200 беженцев

    Представитель центра также уточнил, что процесс возвращения беженцев был разделен на несколько фаз, что позволило быстро расселить практически все крупные лагеря в Сирии, в том числе речь идет о лагере «Джибрин», в котором на сегодняшний день остаются всего не более шести тысяч человек, передает РИА Новости.

    Автор: Дана Балан
    #беженцы #россия #сирия #алеппо #лагерь #маскана #центр примирения сторон
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