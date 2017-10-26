СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

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Киев, 26 октября. Количество погибших человек при взрыве в центре Киева возросло до двух, заявила пресс-секретарь Службы безопасности Украины (СБУ) Елена Гитлянская.

«Двое погибших», — констатировала представитель СБУ в Facebook.

Она также подчеркнула, что в результате теракта (как квалифицировали трагедию правоохранительные органы Украины) пострадал украинский депутат Игорь Мосийчук, а также еще четверо граждан страны. В настоящее время следователи главного управления СБУ в Киеве и области расследуют произошедшее.

Ранее стало известно, что взрыв прогремел в центре Киева на выходе из здания телеканала «Эспрессо».