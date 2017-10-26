Трамп поздравил генсека ЦК КНР Си Цзиньпина с переизбранием
Москва, 26 октября. Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая.
Об этом американский лидер написал в своем Twitter.
«Поговорил с президентом Китая, чтобы поздравить его с избранием на высокий пост. Также обсудили Северную Корею и торговлю – две очень важные темы», — написал он.
Spoke to President Xi of China to congratulate him on his extraordinary elevation. Also discussed NoKo & trade, two very important subjects!— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2017
В разговоре Трамп сообщил китайскому коллеге, что «ждет расширения двусторонних усилий по ядерному разоружению КНДР», и также отметил заинтересованность американской стороны в продолжении сотрудничества с Пекином, сообщает РИА Новости.
Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму.
Напомним, о переизбрании Си Цзиньпина стало известно накануне. Такое решение было принято по итогам 19-го съезда ЦК КПК.