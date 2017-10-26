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Трамп поздравил генсека ЦК КНР Си Цзиньпина с переизбранием
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    Трамп поздравил генсека ЦК КНР Си Цзиньпина с переизбранием

    8:57  26 Октября 2017
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    Трамп поздравил генсека ЦК КНР Си Цзиньпина с переизбранием

    Москва, 26 октября. Президент США Дональд Трамп по телефону поздравил китайского лидера Си Цзиньпина с переизбранием на посту генерального секретаря Коммунистической партии Китая.

    Об этом американский лидер написал в своем Twitter.

    «Поговорил с президентом Китая, чтобы поздравить его с избранием на высокий пост. Также обсудили Северную Корею и торговлю – две очень важные темы», — написал он.

    В разговоре Трамп сообщил китайскому коллеге, что «ждет расширения двусторонних усилий по ядерному разоружению КНДР», и также отметил заинтересованность американской стороны в продолжении сотрудничества с Пекином, сообщает РИА Новости.

    Ранее лидер КНДР Ким Чен Ын отправил Си Цзиньпину поздравительную телеграмму.

    Напомним, о переизбрании Си Цзиньпина стало известно накануне. Такое решение было принято по итогам 19-го съезда ЦК КПК.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #си цзиньпин #трамп #генсек
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