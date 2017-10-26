В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях
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Уфа, 26 октября. Грузовой поезд сбил двух человек, находившихся на железнодорожных путях в Башкирии.
Как рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте, инцидент произошел на территории Стерлитамака утром 24 октября.
Два человека переходили пути в районе базы ОРС. По предварительной информации, мужчине, перенесшему инсульт, стало плохо. Женщина пыталась ему помочь и оттащить от путей. Грузовой поезд, несмотря на экстренное торможение, не смог предотвратить наезд. Мужчина и женщина погибли.
Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.