В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях

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Уфа, 26 октября. Грузовой поезд сбил двух человек, находившихся на железнодорожных путях в Башкирии.

Как рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте, инцидент произошел на территории Стерлитамака утром 24 октября.

Два человека переходили пути в районе базы ОРС. По предварительной информации, мужчине, перенесшему инсульт, стало плохо. Женщина пыталась ему помочь и оттащить от путей. Грузовой поезд, несмотря на экстренное торможение, не смог предотвратить наезд. Мужчина и женщина погибли.

Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.