Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Бездомный петербуржец уснул в машине с непотушенной сигаретой и сгорел
Происшествия
В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях

    8:54  26 Октября 2017
    33

    В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях

    Уфа, 26 октября. Грузовой поезд сбил двух человек, находившихся на железнодорожных путях в Башкирии.

    Как рассказали в пресс-службе Приволжского следственного управления на транспорте, инцидент произошел на территории Стерлитамака утром 24 октября.

    Два человека переходили пути в районе базы ОРС. По предварительной информации, мужчине, перенесшему инсульт, стало плохо. Женщина пыталась ему помочь и оттащить от путей. Грузовой поезд, несмотря на экстренное торможение, не смог предотвратить наезд. Мужчина и женщина погибли.

    Правоохранительные органы выясняют все детали происшествия.

    В Башкирии поезд сбил женщину и мужчину, которому стало плохо на путях

    Автор: Алия Садыкова
    #башкирия #стерлитамак #грузовой поезд
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        2144
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        171
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        2240
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1144