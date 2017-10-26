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Политика
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Россия
Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах
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    Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах

    9:21  26 Октября 2017
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    Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах

    Москва, 26 октября. В ближайшие годы на Курильских островах будет создана новейшая база Военно-морского флота России. Об этом рассказал зампред оборонного комитета в Совете Федерации Франц Клинцевич.

    По словам Клинцевича, планируемая база сможет принимать военные корабли всех типов, в том числе первого ранга. Подготовка к ее строительству начнется в ближайшее время.

    «С точки зрения бухты, база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга, — рассказал Клинцевич РИА Новости. — Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время».

    Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах

    Как сообщает «Свободная пресса», кроме строительства курильской базы ВМФ РФ планируется также восстановление аэродромной сети на островах. Эти работы будут увязаны с созданием базы военно морского флота.

    Сенатор не уточнил, когда планируется завершение строительство перспективной базы ВМФ РФ.

    Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах

    Автор: Валентин Меликов
    #клинцевич
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