Клинцевич рассказал о строительстве новой базы ВМФ РФ на Курилах

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Москва, 26 октября. В ближайшие годы на Курильских островах будет создана новейшая база Военно-морского флота России. Об этом рассказал зампред оборонного комитета в Совете Федерации Франц Клинцевич.

По словам Клинцевича, планируемая база сможет принимать военные корабли всех типов, в том числе первого ранга. Подготовка к ее строительству начнется в ближайшее время.

«С точки зрения бухты, база, если она будет создана, позволит поставить любые корабли, в том числе первого ранга, — рассказал Клинцевич РИА Новости. — Все идет строго по плану, без авральных рывков, работы начнутся в самое ближайшее время».

Как сообщает «Свободная пресса», кроме строительства курильской базы ВМФ РФ планируется также восстановление аэродромной сети на островах. Эти работы будут увязаны с созданием базы военно морского флота.

Сенатор не уточнил, когда планируется завершение строительство перспективной базы ВМФ РФ.