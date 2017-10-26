Морякам из России, застрявшим в ОАЭ, выплатили зарплату и дали продукты

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Владивосток, 26 октября. Российским морякам, застрявшим в ОАЭ, частично выплатили зарплату, а также доставили продукты питания и воду.

Как сообщает ТАСС, кроме прочего к решению проблемы, после просьбы жены одного из моряков, подключились власти Приморского края, которые окажут содействие компании-судовладельцу в решении проблемы с доставкой моряков на родину.

Напомним, что Суда Carolina Wind и Crystal East были арестованы в числе другого имущества компании-банкрота и остаются в ОАЭ с июля. На них находятся 6 и 7 членов экипажа соответственно.