Титановые телефоны с портретом Николая II оценили в 139 тыс. рублей

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Москва, 26 октября. Российский бренд смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил коллекцию титановых телефонов на основе Nokia 3310 с ликами Богородицы и Николая II.

Как пишет «Лента.ру», на трех вариантах телефонов изображены черный двуглавый орел с герба Российской империи, лик Богоматери Оранта, а также портрет императора России Николая II.

Новую линию назвали «Последний император». Выпуск смартфонов приурочили к столетию Октябрьской революции.

Отмечается, что купить такой телефон можно за сумму, начиная от 139 тысяч рублей.