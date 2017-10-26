Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
Технологии
Титановые телефоны с портретом Николая II оценили в 139 тыс. рублей
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Титановые телефоны с портретом Николая II оценили в 139 тыс. рублей

    8:43  26 Октября 2017
    44

    Титановые телефоны с портретом Николая II оценили в 139 тыс. рублей

    Москва, 26 октября. Российский бренд смартфонов и аксессуаров Caviar выпустил коллекцию титановых телефонов на основе Nokia 3310 с ликами Богородицы и Николая II.

    Как пишет «Лента.ру», на трех вариантах телефонов изображены черный двуглавый орел с герба Российской империи, лик Богоматери Оранта, а также портрет императора России Николая II.

    Новую линию назвали «Последний император». Выпуск смартфонов приурочили к столетию Октябрьской революции.

    Отмечается, что купить такой телефон можно за сумму, начиная от 139 тысяч рублей.

    Титановые телефоны с портретом Николая II оценили в 139 тыс. рублей

     

    Автор: Алия Садыкова
    #николай ii #телефон
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        1975
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        171
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        2208
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1143