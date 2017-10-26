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Общество
Экстремальный туризм предложили узаконить в Госдуме
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    Экстремальный туризм предложили узаконить в Госдуме

    8:49  26 Октября 2017
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    Экстремальный туризм предложили узаконить в Госдуме

    Москва, 26 октября. Депутаты от партии «Единая Россия» внесли в Государственную думу России проект, который разъяснят понятие «экстремальный туризм». Соответствующие поправки предложили внести в закон «Об основах туристической деятельности». 

    Согласно тексту документа, экстремальный туризм является «видом туризма, который сочетает активный отдых и/или занятие спортом, в том числе в развлекательных целях».

    Отмечается, что такой вид туризма требует специальных навыков и умений, а также связан с риском получения серьезных травм.

    Экстремальный туризм предложили узаконить в Госдуме

    Как отметили авторы идеи Мурат Хасанов, Адальби Шхагошев и Светлана Бессараб, законопроект уже направлен на рассмотрение в Госдуму. 

    Автор: Дана Балан
    #россия #госдума #туризм #экстрим
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