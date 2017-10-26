Москвич пострадал при столкновении двух «Газелей»

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Москва, 26 октября. Два автомобиля «Газель» столкнулись на западе столицы. Один человек пострадал.

ДТП произошло на Большой Очаковской улице возле дома 12, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в ГИБДД. В результате аварии пассажир одной из «газелей» пострадал.

Как рассказали очевидцы, при столкновении машин его заблокировало в салоне. О степени тяжести полученных им травм пока не сообщают.

Ранее в Петербурге пьяный водитель «Газели» устроил ДТП.