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Москвич пострадал при столкновении двух «Газелей»
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    Москвич пострадал при столкновении двух «Газелей»

    8:31  26 Октября 2017  /обновлено: 8:33  26 Октября 2017
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    Москвич пострадал при столкновении двух «Газелей»

    Москва, 26 октября. Два автомобиля «Газель» столкнулись на западе столицы. Один человек пострадал.

    ДТП произошло на Большой Очаковской улице возле дома 12, сообщает телеканал «360» со ссылкой на источник в ГИБДД. В результате аварии пассажир одной из «газелей» пострадал.

    Как рассказали очевидцы, при столкновении машин его заблокировало в салоне. О степени тяжести полученных им травм пока не сообщают.

    Ранее в Петербурге пьяный водитель «Газели» устроил ДТП

    Автор: Татьяна Барашкова
    #москва #дтп #газель
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