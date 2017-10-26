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Охотника будут судить под Томском за продажу зараженной личинками медвежатины
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    Охотника будут судить под Томском за продажу зараженной личинками медвежатины

    8:29  26 Октября 2017
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    Охотника будут судить под Томском за продажу зараженной личинками медвежатины

    Томск, 26 октября. Следователи возбудили уголовное дело после массового отравления трихинеллезом в Томской области, вызванного употреблением в пищу медвежатины.

    По данным управления СК по Томской области, с 13 октября мясо ели 34 человека, 16 из них были госпитализированы.

    Как отметили в региональном Роспотребназдоре, медвежье мясо не прошло санитарно-ветеринарную экспертизу. Также эксперты рассказали, что продукт не был обработан соответствующим образом при приготовлении. Мясо употреблялось в пищу в вялено-копченом виде. В нем нашли личинки трихинелл.

    Выяснилось, что мясо продал жителям поселка Катайга местный охотник. 54 килограмма опасного мяса было уничтожено. Против охотника завели уголовное дело по статье «Сбыт продукции, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья».

    Охотника будут судить под Томском за продажу зараженной личинками медвежатины

    Автор: Алия Садыкова
    #уголовное дело #томск
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