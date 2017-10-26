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Кировский школьник получил портрет Путина с автографом
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    Кировский школьник получил портрет Путина с автографом

    10:00  26 Октября 2017
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    Кировский школьник получил портрет Путина с автографом

    Киров, 26 октября. Одиннадцатилетний ученик Ярослав Фетищев накануне получил приглашение из приемной президента Российской Федерации в Кировской области, где ему подарили портрет главы РФ Владимира Путина с автографом.

    Отмечается, что 11-летний школьник, который четыре года назад начал внимательно следить за жизнью и политической карьерой Владимира Путина, недавно отправил российскому лидеру поздравительное письмо в честь дня рождения. В письме мальчик сообщил, что очень хочет получить в подарок портрет президента. 

    Кировский школьник получил портрет Путина с автографом

    Российский лидер решил устроить школьнику сюрприз и отправил ему свой портрет. 

    Сам мальчик рассказал, что интересуется российской историей, активно занимается спортом и мечтает работать в правоохранительных органах. 

    Автор: Дана Балан
    #путин #россия #киров
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