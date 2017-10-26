Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Политика
Президент ФРГ рассказал об «открытых ранах» в отношениях с Россией
Происшествия
Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за хранение детской порнографии
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за хранение детской порнографии

    8:12  26 Октября 2017
    72

    Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за хранение детской порнографии

    Лос-Анджелес, 26 октября. Полиция в Лос-Анджелесе задержала Брюса Пэддока, брата стрелка Стивена Пэддока, за хранение детской порнографии.

    Как сообщает The Los Angeles Times, 58-летний родственник злоумышленника, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе 2 октября, хранил у себя в доме около 600 порнографических снимков детей и подростков, в том числе были найдены фото детей младше 12 лет. Против Брюса Пэддока возбудили около 20 уголовных дел. При этом расследование началось до инцидента в Лас-Вегасе. Его также обвиняют в сексуальной эксплуатацией детей.

    Напомним, Стивен Пэддок 2 октября устроил стрельбу с 32-го этажа гостиницы во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Погибли 59 человек, были ранены 546. Как писала Газета.ru, отец стрелка был серийным грабителем банков.

    Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за хранение детской порнографии

    Автор: Алия Садыкова
    #сша #полиция #стрелок #лас-вегас #стивен пэддок #брюс пэддок
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        СБУ заявила об увеличении числа погибших от взрыва в центре Киева

        9:06   26 Октября 2017
        1813
        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        Хорошие отношения с Россией упростили бы ситуацию вокруг КНДР — Трамп

        3:36   26 Октября 2017
        170
        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        МИД РФ назвал беспардонными заявления стран Запада в СБ ООН

        22:37   25 Октября 2017
        2181
        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        Путин и Штайнмайер обсудили возможность отправки миссии ООН в Донбасс

        19:46   25 Октября 2017
        1141