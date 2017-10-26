Брата стрелка из Лас-Вегаса задержали за хранение детской порнографии

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Лос-Анджелес, 26 октября. Полиция в Лос-Анджелесе задержала Брюса Пэддока, брата стрелка Стивена Пэддока, за хранение детской порнографии.

Как сообщает The Los Angeles Times, 58-летний родственник злоумышленника, устроившего стрельбу в Лас-Вегасе 2 октября, хранил у себя в доме около 600 порнографических снимков детей и подростков, в том числе были найдены фото детей младше 12 лет. Против Брюса Пэддока возбудили около 20 уголовных дел. При этом расследование началось до инцидента в Лас-Вегасе. Его также обвиняют в сексуальной эксплуатацией детей.

Напомним, Стивен Пэддок 2 октября устроил стрельбу с 32-го этажа гостиницы во время фестиваля кантри-музыки в Лас-Вегасе. Погибли 59 человек, были ранены 546. Как писала Газета.ru, отец стрелка был серийным грабителем банков.