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Политика
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Общество
Экс-губернатор Сахалинской области останется в СИЗО до 9 февраля
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    Экс-губернатор Сахалинской области останется в СИЗО до 9 февраля

    8:08  26 Октября 2017
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    Экс-губернатор Сахалинской области останется в СИЗО до 9 февраля

    Южно-Сахалинск, 26 октября. Городской суд Южно-Сахалинска продлил до 9 февраля арест экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает ТАСС.

    «Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавину, Сергею Карепкину и Андрею Икрамову еще на три месяца до 9 февраля», — цитирует слова знакомой с ходом дела собеседницы агентство.

    Защита просила изменить экс-губернатору меру пресечения. Но суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, сообщает Газета.ru.

    Напомним, процесс по делу бывшего сахалинского губернатора начался 6 марта. В деле рассматривается девять эпизодов получения взяток общей суммой 522 млн рублей. Также в «легализации денежных средств, добытых преступным путем» и «получении взяток» подозреваются бывший глава регионального Минсельхоза Николай Борисов, заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и советник экс-губернатора Андрей Икрамов.

    Автор: Виталий Малясев
    #суд #арест #сахалин #хорошавин
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