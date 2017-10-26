Экс-губернатор Сахалинской области останется в СИЗО до 9 февраля

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Южно-Сахалинск, 26 октября. Городской суд Южно-Сахалинска продлил до 9 февраля арест экс-губернатору Сахалинской области Александру Хорошавину, сообщает ТАСС.

«Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры о продлении срока содержания под стражей Хорошавину, Сергею Карепкину и Андрею Икрамову еще на три месяца до 9 февраля», — цитирует слова знакомой с ходом дела собеседницы агентство.

Защита просила изменить экс-губернатору меру пресечения. Но суд не нашел оснований для удовлетворения ходатайства, сообщает Газета.ru.

Напомним, процесс по делу бывшего сахалинского губернатора начался 6 марта. В деле рассматривается девять эпизодов получения взяток общей суммой 522 млн рублей. Также в «легализации денежных средств, добытых преступным путем» и «получении взяток» подозреваются бывший глава регионального Минсельхоза Николай Борисов, заместитель Хорошавина Сергей Карепкин и советник экс-губернатора Андрей Икрамов.