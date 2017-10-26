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Политика
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Технологии
Apple опровергла сведения о снижении точности FaceID в новых iPhone
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    Apple опровергла сведения о снижении точности FaceID в новых iPhone

    8:22  26 Октября 2017
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    Apple опровергла сведения о снижении точности FaceID в новых iPhone

    Нью-Йорк, 26 октября. Распространившиеся в СМИ слухи о том, что Apple намерено уменьшить чувствительность функции распознавания лиц FaceID, для того, чтобы упростить производство смартфонов, не соответствуют действительности. Об этом заявили представители Apple.

    Напомним, во время презентации флагманского смартфона iPhone X проводивший презентацию сотрудник Apple не смог с первой попытки разблокировать iPhone с помощью функции FaceID — телефон не узнал владельца.

    «Заявление Bloomberg о том, что Apple ухудшило точность работы Face ID полностью ложно, — заявили представители корпорации. — Качество и точность Face ID не изменились. Система по-прежнему гарантирует, что вероятность того, что ваш телефон будет разблокирован посторонним человеком, составляет один на миллион».

    Как сообщает «Политэксперт», в Bloomberg заявили, что Apple хочет снизить качество критичных для FaceID комплектующих, чтобы снизить количество брака при производстве инфракрасных сканеров лица.

    Apple опровергла сведения о снижении точности FaceID в новых iPhone

    Автор: Валентин Меликов
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