Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании

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Барселона, 26 октября. Городские власти каталонского города Бельпуча первыми объявили о независимости региона от Мадрида, сообщают местные СМИ.

Решение было принято после того, как испанское правительство решило ограничить автономию региона. Депутаты Бельпуча проголосовали против исполнения требований Мадрида и решили объявить о независимости от официальной столицы.

Объявление было озвучено на улице, прошло в рамках акции «Выходим на балконы» и носит пока «символический характер».

Провести акцию «Выходим на балконы» предложили сторонники независимости Каталонии и региональная «Крестьянская ассамблея».

Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовало за независимость региона от Мадрида. Испанское правительство итогов референдума не признало. 21 октября Совет министров объявил о решении прибегнуть к 155-й статье конституции, которая дает возможность частично ограничить автономию Каталонии. Если Сенат поддержит меры, предложенные кабинетом, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон будет смещен с поста.

Сегодня, 26 октября, каталонский парламент проведет заседание, на котором определят меры, которые будут приняты в ответ Мадриду для нормализации политического статуса региона.