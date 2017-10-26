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Политика
Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании
Политика
Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании
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    Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании

    8:01  26 Октября 2017
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    Каталонский город Бельпуч первым объявил о независимости от Испании

    Барселона, 26 октября. Городские власти каталонского города Бельпуча первыми объявили о независимости региона от Мадрида, сообщают местные СМИ.

    Решение было принято после того, как испанское правительство решило ограничить автономию региона. Депутаты Бельпуча проголосовали против исполнения требований Мадрида и решили объявить о независимости от официальной столицы.  

    Объявление было озвучено на улице, прошло в рамках акции «Выходим на балконы» и носит пока «символический характер».

    Провести акцию «Выходим на балконы» предложили сторонники независимости Каталонии и региональная «Крестьянская ассамблея».

    Напомним, 1 октября в Каталонии прошел референдум, на котором большинство жителей проголосовало за независимость региона от Мадрида. Испанское правительство итогов референдума не признало. 21 октября Совет министров объявил о решении прибегнуть к 155-й статье конституции, которая дает возможность частично ограничить автономию Каталонии. Если Сенат поддержит меры, предложенные кабинетом, глава каталонского правительства Карлес Пучдемон будет смещен с поста.

    Сегодня, 26 октября, каталонский парламент проведет заседание, на котором определят меры, которые будут приняты в ответ Мадриду для нормализации политического статуса региона.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #каталония #референдум #независимость
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