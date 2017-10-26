Поклонская сравнила зрителей «Матильды» с «нашкодившими школьниками»

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Москва, 26 октября. Депутат Государственной думы Наталья Поклонская в день премьеры фильма выпустила видеообращение, в котором рассказала о победе борцов с «богохульным» фильмом «Матильда» и упрекнула в бездействии генерального прокурора России Юрия Чайку.

«Победителями и триумфаторами» депутат назвала и православных, и мусульман России, которые не побоялись высказать свою позицию и поставили подписи под обращением против выхода киноленты режиссера Алексея Учителя, передает «Телеканал 360».

Поклонская также заявила, что противников картины, на самом деле, гораздо больше, и что их вера, искренность и единство позволили «переломить хребет тем силам, которые много веков пытаются сломать Россию, Святую Русь». Депутат считает, что победой можно считать тот факт, что кинотеатры, в которых идет показ фильма, охраняют, а люди, идущие смотреть фильм, «стыдливо ускоряют шаги, отворачивают лица от людей» и «выглядят как сильно нашкодившие школьники».

В «девушка-политик» также упрекнула в бездействии генерального прокурора России Юрия Чайку. Именно так к ней обратился «старший по званию», к которому она обращалась по поводу отзыва прокатного удостоверения «Матильды». В ходе кампании против фильма, Поклонская обращалась в ФСБ, Следственный комитет и генеральную прокуратуру, однако проверку по изложенным депутатом фактам ведомства не инициировали.

Наталья Поклонская отметила, что премьера «Матильды» будто специально приурочена к православному празднику в честь Иверской иконы Божией Матери – защитницы России.

Напомним, ВЦИОМ сообщал, что почти половина россиян несогласны с требованиями запретить показ картины режиссера Алексея Учителя «Матильда». Около 17% поддержали в этом вопросе депутата Наталью Поклонскую.