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Политика
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Украина
Покушение на Мосийчука: первое видео с места мощного взрыва в Киеве появилось в Сети
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    Покушение на Мосийчука: первое видео с места мощного взрыва в Киеве появилось в Сети

    7:58  26 Октября 2017
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    Покушение на Мосийчука: первое видео с места мощного взрыва в Киеве появилось в Сети

    Киев, 26 октября. В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен момент сильного взрыва возле офиса телеканала «Эпрессо», где, по предварительным данным, был подорван народный депутат Рады Игорь Мосийчук.

    В результате сильного взрыва, на месте скончался охранник депутата, пятеро человек пострадали и были госпитализированы с разными травмами.

    Сам Мосийчук уже прокомментировал покушение, назвав виновниками этого украинских союзников Россия. По данным украинских СМИ, народный избранник был благополучно прооперирован, врачи заявили, что его жизни ничего не угрожает.

    Автор: Дана Балан
    #киев #украина #взрыв #мосийчук
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