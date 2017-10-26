Покушение на Мосийчука: первое видео с места мощного взрыва в Киеве появилось в Сети

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Киев, 26 октября. В Сети опубликовали видеоролик, на котором запечатлен момент сильного взрыва возле офиса телеканала «Эпрессо», где, по предварительным данным, был подорван народный депутат Рады Игорь Мосийчук.

В результате сильного взрыва, на месте скончался охранник депутата, пятеро человек пострадали и были госпитализированы с разными травмами.

Сам Мосийчук уже прокомментировал покушение, назвав виновниками этого украинских союзников Россия. По данным украинских СМИ, народный избранник был благополучно прооперирован, врачи заявили, что его жизни ничего не угрожает.