В Пентагоне рассказали о проблемах с F-35, которые угрожают полетам

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Вашингтон, 26 октября. В военном ведомстве Соединенных Штатов Америки сообщили о проблемах с истребителями-бомбардировщиками F-35, которые могут угрожать полетам.

По словам представителя Пентагона Джо Деллаведова, летчики новейшего F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могу свидетельствовать о кислородном голодании, передает издание Air Force.

Однако, по словам военного чиновника, инциденты есть не что иное, как «физиологические эпизоды». При этом до сих пор так и не понятно, с чем связаны возникающие симптомы.

Среди причин может быть гипоксия (снижение содержания кислорода в крови), гиперкапния (повышение уровня углекислого газа в крови), декомпрессионная болезнь, обезвоживание, недостаток сна или элементарное переутомление.

Напомним, что в течение этого года в американских ВВС было зафиксировано 10 «физиологических эпизодов», которые заключались в недомогании пилотов, у которых фиксировались головокружение, покалывание пальцев и дезориентация.

Во всех случаях всем пилотам удалось посадить свои самолеты, однако, как подчеркнули в Пентагоне, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.

