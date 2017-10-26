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В Пентагоне рассказали о проблемах с F-35, которые угрожают полетам
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    В Пентагоне рассказали о проблемах с F-35, которые угрожают полетам

    8:02  26 Октября 2017
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    В Пентагоне рассказали о проблемах с F-35, которые угрожают полетам

    Вашингтон, 26 октября. В военном ведомстве Соединенных Штатов Америки сообщили о проблемах с истребителями-бомбардировщиками F-35, которые могут угрожать полетам.

    По словам представителя Пентагона Джо Деллаведова, летчики новейшего F-35 продолжают сообщать о симптомах, которые могу свидетельствовать о кислородном голодании, передает издание Air Force. 

    Однако, по словам военного чиновника, инциденты есть не что иное, как «физиологические эпизоды». При этом до сих пор так и не понятно, с чем связаны возникающие симптомы.

    Среди причин может быть гипоксия (снижение содержания кислорода в крови), гиперкапния (повышение уровня углекислого газа в крови), декомпрессионная болезнь, обезвоживание, недостаток сна или элементарное переутомление.

    Напомним, что в течение этого года в американских ВВС было зафиксировано 10 «физиологических эпизодов», которые заключались в недомогании пилотов, у которых фиксировались головокружение, покалывание пальцев и дезориентация.

    Во всех случаях всем пилотам удалось посадить свои самолеты, однако, как подчеркнули в Пентагоне, подобные инциденты представляют реальную угрозу для ВВС.
     

    Автор: Константин Терехов
    #сша #пентагон #f-35 #ввс сша
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